Dans les dossiers : débat sur le mariage pour tous

Les couples de même sexe pourront-ils se marier en Suisse ? Cette question est posée à la population dans le cadre d’un scrutin fédéral le 26 septembre puisqu’un référendum contre le changement de loi a abouti. Pour comprendre les enjeux, La Matinale a reçu mercredi deux personnalités pour débattre. Marc Früh, membre de l’UDF et opposant au mariage pour tous et Beat Feurer, conseiller municipal biennois et membre du comité UDC en faveur de ce changement ont croisé le fer.