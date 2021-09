Inscription en hausse à la Haute école spécialisée bernoise

Les députés bernois ont dû mercredi matin se prononcer sur le rapport de gestion 2020 de la Haute école spécialisée bernoise (BFH) qui possède des locaux à Bienne. Sans trop de surprises, le Grand conseil a accepté d’en prendre connaissance à une large majorité. Le Conseil-exécutif a notamment constaté que la BFH a fourni de bonnes prestations en 2020. Le rapport de gestion montre qu’elle a accompli avec succès ses tâches et a atteint ses objectifs.

Près de 7500 étudiants étaient immatriculés à la BFH et répartis dans 31 filières de bachelor et 25 filières de master. La croissance enregistrée s’élève à 7,1%, ce qui dépasse la moyenne nationale de 3%, et représente la plus forte hausse enregistrée par l’école ces dernières années. C’est surtout dans les filières de master que les inscriptions ont pris l’ascenseur (+15,5%). La part d’étudiants inscrits à la BFH par rapport à tous les autres étudiants inscrits dans une haute école spécialisée suisse a augmenté pour la première fois en cinq ans. C’est le département Gestion qui a connu la plus forte croissance alors qu’il baissait de 6% ces deux dernières années. Les comptes annuels, eux, bouclent sur un excédent de 5,4 millions de francs de la Haute école spécialisée bernoise sur plusieurs sites constitullions de francs.

Le Conseil-exécutif note encore que la dise toujours un inconvénient de taille. Il faudra encore un peu de temps pour y remédier, les projets de campus lancés par le canton étant en cours. /sbo