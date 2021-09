Le camion de vaccination dans la région

Le camion de vaccination du canton roulera sur les routes de la région durant le mois de septembre. Il fera sa première apparition le 15 septembre à St-Imier à la Place des Abattoirs (10h-16h). Il reviendra le 17 dans la commune de Valbirse à la Place de la gare (10h-16h). Le 23, le camion sera à La Neuveville à la Place du Marché (10h-16h). Il sera encore présent à Bienne le 24 (10h-16h).

Il sera possible pour les personnes qui ne sont pas encore vaccinées de se faire administrer la première dose. Cela concerne les adolescents à partir de 12 ans, les convalescents et, bien sûr, tous les adultes intéressés. Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous. Il faut par contre s’enregistrer au préalable sur VacMe via ce site ou par téléphone au 031 636 88 00.

Sur place, il s’agira de présenter la confirmation imprimée de son enregistrement avec le code QR, sa carte d’assurance-maladie et un document d’identité (carte d’identité ou passeport). Le carnet de vaccination est facultatif. /comm-lge