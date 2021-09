Hervé Gullotti célébré sous la pluie

Cérémonie pluvieuse, cérémonie heureuse. C’est en effet sous une pluie battante par moments que le Président du Grand Conseil Hervé Gulloti a marché solennellement devant la Garde d’honneur avant une salve de tir. C’est une tradition, la localité de domicile du président du législatif cantonal organise une manifestation en présence de représentants des autorités cantonales et autre personnalités politiques de la région. L’instant était formel, et pour cause, cela faisait 12 ans que le Jura bernois n’avait pas présidé le Grand Conseil. Chantal Bornoz-Fluck était la dernière en date, elle était d’ailleurs présente lors de la cérémonie.