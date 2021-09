Le Grand Conseil bernois en bref

Redevance d’alcool, forêt, capteurs de CO2, … Les thèmes ont été variés ce jeudi au Grand Conseil bernois. Tour d’horizon des sujets abordés par le législatif durant cette 4e séance de la session d’automne 2021.





Direction des travaux publics et des transports (DTT)

Les députés ont dû se pencher dans la matinée sur une motion concernant la qualité de l’air et un postulat demandant l’installation de capteurs de CO2 dans les salles de classes bernoises. Le législatif a accepté les deux textes. A noter que la salle du Rathaus est munie d’un tel système.





Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement (DEEE)

Les établissements de restauration seront exemptés de la redevance d’alcool en 2021. Comme l’année dernière, le canton a décidé de faire un geste au vu de la situation économique difficile. Le législatif l’a accepté par 143 oui, 2 non et 6 abstentions. En règle générale, la redevance d’alcool est versée au Fonds de lutte contre la toxicomanie de la Direction cantonale de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) afin de lutter contre l’alcoolisme. Pour que le travail puisse être poursuivi, ce fonds recevra 1,8 million de francs destinés à couvrir le manque à gagner.





Avant le retrait de son texte concernant les retards de paiement des indemnités de réduction de l’horaire de travail, le motionnaire Thomas Knutti a souhaité prendre la parole. Il s’est dit déçu que le Conseil-exécutif propose son rejet. Il demandait notamment que les indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail soient versées dans les 30 jours à compter du dépôt de la requête. Le chef du DEEE, Christoph Ammann, a précisé que dès le semi-confinement l’office de l’assurance chômage a reçu en 24h 6'000 demandes d’indemnités. En général le service n’en traite qu’une dizaine par année. Une centaine de personnes a dû être embauchée et formée. Ces collaborateurs ont même travaillé le week-end, ce qui a créé des surcharges de travail et plusieurs burn-out. « Nous avons fait de notre mieux pour soutenir les personnes qui en ont besoin » a encore dit Christoph Ammann qui a tenu à remercier tous les collaborateurs de leur travail. Une intervention vivement applaudie par le législatif. /sbo