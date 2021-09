Pour la sécurité des piétons dans le canton de Berne

La sécurité des piétons dans le centre des villages a été au cœur des discussions jeudi matin à Berne. Le Grand conseil a dû se prononcer sur une motion qui demandait de prendre en compte les personnes à pied sur les routes cantonales traversant des villages. Même si tous les députés étaient d’accord sur l’aspect sécuritaire, le texte a toutefois divisé. La motion a été acceptée par 77 oui contre 76 non (et 0 abstention). C’est le président, le Tramelot Hervé Gulotti, qui a fait pencher la balance. Le texte a ensuite été classé par 76 voix contre 74 (et 0 abstention).

« Deux tiers de tous les accidents graves arrivent dans le centre des villages où il est compliqué de traverser », c’est l’argument choc qu’a utilisé Andrea Zryd, députée socialiste de Macolin et co-motionnaire, en prenant la parole. Certains villages sont difficiles à traverser et l’entente entre les piétons et les conducteurs de véhicules est parfois compliquée a constaté le porte-parole du texte, le vert’libéral Casimir von Arx. Si les adultes peuvent traverser assez facilement, peu importe l’endroit, ce n’est pas le cas pour tout le monde a-t-il encore précisé. D’où le besoin d’agir. Des arguments qui n’ont pas séduit une partie du législatif. De son côté, le PLR s’est basé sur la réponse du Conseil-exécutif en rappelant que la planification des routes cantonales est une prérogative des communes. La proposition d’introduire des zones 30, si des bandes de passages piétons ne sont pas envisageables, n’a clairement pas séduit les libéraux-radicaux. Même son de cloche du côté de l’UDC qui a indiqué refuser cette motion à l’unanimité. Pour les Verts, il ne s’agit pas d’atteindre les 30km/h partout mais de permettre des mesures ciblées. Le Parti évangélique de son côté estime que les efforts doivent être renforcés afin que les chemins d’école soient plus sûrs.

Christoph Neuhaus, directeur des travaux publics et des transports, a précisé que le Conseil-exécutif accorde beaucoup d’importance à la sécurité des personnes se déplaçant à pied. Dans la réponse du gouvernement, il a indiqué qu’en 2012 déjà, l’ensemble des passages piétons des routes cantonales ont été soumis à un contrôle de sécurité. Depuis, ils font l’objet de réfections de manière isolée ou dans le cadre de projets de réaménagement. Christoph Neuhaus a encore précisé que les demandes formulées dans la motion sont déjà en cours de réalisation. Il a par conséquent proposé d’adopter la motion. /sbo