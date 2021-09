Collision frontale à La Chaux-d'Abel

Un accident de la circulation a fait deux blessés jeudi en fin après-midi à La Chaux-d’Abel. La police cantonale bernoise a reçu l’alerte peu avant 16h40. Selon les premiers éléments à disposition, un véhicule qui circulait depuis les Breuleux est sorti de sa trajectoire pour une raison encore inconnue. Il est venu percuter une voiture qui arrivait en sens inverse. Les deux conducteurs ont été blessés et pris en charge par deux équipes d’ambulanciers indique la police cantonale bernoise dans son communiqué.

Les sapeurs-pompiers d’Erguël et l’Office des ponts et chaussées ont été dépêchés sur les lieux pour lutter contre des fuites d’hydrocarbure et gérer la circulation. Le tronçon concerné a été fermé à la circulation environ une heure. Une enquête a été ouverte. /nme