D’avantage de vaccins mais pas de ruée 

L'annonce du Conseil fédéral de l'extension du certificat Covid cette semaine incite la population à se faire vacciner. C'est surtout le cas à Bienne et dans son agglomération. De manière générale dans le canton Berne, il était injecté entre 1'500 et 1'600 doses par jours ces dernières semaines. Il y en a en moyenne 400 de plus ces trois derniers jours. Mais pour le porte-parole de la Direction bernoise de la santé, on ne peut pas parler de ruée pour l’instant. Gundekar Giebel précise que le canton de Berne a suffisamment de doses pour tous ceux qui souhaitent se faire vacciner. Il en stocke actuellement 300'000 et le système actuel permet l’injection de 5'000 vaccins par jour.

Dans un communiqué publié vendredi, le canton de Berne rappelle par ailleurs aux personnes qui souhaitent se faire vacciner sans rendez-vous de tout de même s’enregistrer en amont sur le site vacme.ch. Vous retrouvez toutes les informations utiles ici. /ami