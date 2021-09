Fêter le vin, encore une fois de cave en cave

La Fête du Vin est de retour à La Neuveville, mais toujours dans son costume pandémique. Le concept « de cave en cave » testé l’an dernier, et qui avait d’ailleurs connu un joli succès, sera reconduit ce samedi et ce dimanche. Dix vignerons y prendront part entre La Neuveville et Chavannes. Le comité d'organisation justifie sa décision de renoncer à la Fête du Vin dans sa forme traditionnelle, en vieille ville. Certes, il est possible d’organiser de grandes fêtes, la Braderie de Moutier l’a prouvé la semaine passée, mais ce n'est pas si simple explique Marie Nicolet, responsable communication de la Fête du Vin :