Vingt ans après, ils se remémorent les attaques du 11 septembre

Il y a pratiquement vingt ans, le 11 septembre 2001, des attentats d’une ampleur inédite frappaient les Etats-Unis. Deux avions s’écrasaient sur les tours du World Trade Center au cœur de New York. Un autre appareil percutait peu après le Pentagone pendant qu’un quatrième avion s’écrasait dans la campagne et manquait sa cible. L’effondrement des deux tours a été vécu en direct par des millions de personnes et a plongé le monde entier dans la stupeur. Trois personnes de la région ont vécu ces attentats de l’intérieur. Témoignages :