Le sport canin à l'honneur à Tavannes

Les chiens et leurs maîtres ont été à l’honneur ce week-end à Tavannes. Le club local de cynologie accueillait le championnat suisse d’obédience samedi et dimanche sur le plateau d’Orange. L'obédience, pour les profanes, est une activité qui demande une grande maîtrise de la part du chien et du conducteur. Elle est composée de dix exercices qui demandent tantôt beaucoup de calme de la part de l'animal, tantôt beaucoup d’ardeur. Le responsable de cette discipline à la Société cynologique de Tavannes et environs, Christiaan Van den Berg, nous en dit plus sur ce dressage poussé :