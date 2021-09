Tests de dépistage à l’école secondaire de Madretsch

« En raison de 14 cas positifs chez les enseignants et les élèves dans différentes classes, le Contact tracing de la Direction cantonale de la santé, des affaires sociales et de l’intégration a décidé de procéder à des tests de dépistage dans l’école secondaire germanophone de Madretsch », communique ce lundi la Ville de Bienne. « À l’exception de deux classes déjà en quarantaine, tous les élèves et le corps enseignants de cette école seront testés à partir de lundi de cette semaine ». Les classes concernées feront du travail à la maison jusqu’à nouvel avis et des mesures seront prises en fonction des résultats des tests. /comm-tbu