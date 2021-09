Duel à la mairie de Nods

Qui pour succéder à Willy Sunier à la tête de la commune de Nods ? C'est par les urnes que les citoyens feront part de leur choix le 24 octobre. Deux candidats sont en effet sortis du bois vendredi dernier au terme du délai pour le dépôt des listes. Il s'agit de l'économiste-juriste Mary-Claude Bayard et de l'électricien Pierre-André Dubois. Six postes de conseillers communaux sont également à repourvoir. Le sortant Francis Conrad est le seul à se représenter aux côtés de quatre nouveaux : Eric Darioly, Natacha Perrinjaquet, Romain Sunier et Robin Petermann. Une élection libre sera organisée afin de dénicher un sixième et dernier conseiller communal. Elle pourrait avoir lieu le 24 octobre également. /oza