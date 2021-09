Votations fédérales : positions des partis régionaux

La population suisse se rend aux urnes dans une dizaine de jours. Deux objets fédéraux attendent les Helvètes le 26 septembre : le mariage pour tous et l’initiative dite 99% des Jeunes socialistes. A l’approche de ces scrutins, les principaux partis du Jura bernois ont donné leurs mots d’ordre et recommandations.



La gauche dans le même sens

La gauche est unanime concernant ces votations fédérales. Tant le Parti socialiste du Jura bernois (PSJB), le Parti socialiste autonome (PSA) que les Verts Jura bernois appellent la population à voter deux fois « oui ». Concernant le mariage pour tous, le PSA estime qu’il s’agit de mettre fin à une discrimination et d’assurer une meilleure protection des familles et de leurs enfants. Au sujet de l’initiative 99% qui entend taxer les hauts revenus issus des capitaux, les Verts sont d’avis que cela profitera aux personnes à faibles ou moyens revenus.



La droite et le centre plutôt divisés



A droite et au centre, l’UDC Jura bernois et le Parti évangélique du Jura bernois sont opposés au mariage pour tous. Le PLR Jura Bernois a, lui, consulté ses membres dans le cadre d’un sondage. Il en ressort que le « oui » l’emporte face à une importante abstention de vote. A l’inverse, les Jeunes libéraux-radicaux appellent au rejet du mariage pour tous. Concernant l’initiative des Jeunes socialistes, l’UDC et le PLR sont, sans surprise, opposés au texte. Ce dernier donne, selon le Parti libéral-radical du Jura bernois, un chèque en blanc au législateur. Le PEV est lui en faveur du « oui ».



Un article sur la protection du climat



Dans le canton de Berne, une votation cantonale est aussi à l’ordre du jour le 26 septembre. Les autorités proposent l’introduction d’un nouvel article dans la Constitution bernoise concernant la protection du climat. Le projet a pour objectif d’atteindre la neutralité climatique du canton de Berne d’ici 2050. Tous les partis appellent à glisser un « oui » dans les urnes, à l’exception de l’UDC. /alr-lge