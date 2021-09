Accident de voiture sur l’A16

La police cantonale bernoise a été alertée mercredi en fin d’après-midi d’un accident sur l’A16. Juste après l’air de repos de Reconvilier, en direction de Moutier, une voiture est sortie de sa trajectoire et est venue taper la glissière de sécurité sur la droite de la chaussée. Le véhicule s’est ensuite immobilisé environ 300 mètres plus loin sur la voie opposée. Le conducteur, légèrement blessé, a été secouru puis transporté à l’hôpital en ambulance. A la suite de cet accident, le tronçon de l’A16 entre Tavannes et Loveresse a été fermé à la circulation dans les deux sens pendant environ une heure. /comm-ddc