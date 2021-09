Bilan touristique très satisfaisant pour la région

Si le soleil a boudé l’été, les touristes n’ont pas déserté le Jura bernois. La région a connu une de ses meilleures saisons depuis 10 ans. Malgré les intempéries de juillet les vacanciers se sont faits nombreux. Les campings de la région ont connu des fréquentations records et les lieux touristiques intérieurs ont eu aussi un beau succès grâce au mauvais temps. La situation est plus contrastée pour les activités nautiques et les locations de vélos.



Mais le bilan reste bon, affirme le directeur de Jura bernois Tourisme Guillaume Davot. Si les fréquentations ont explosé, d'autres projets ont manqué leur cible, comme le programme estival d'une activité par jour. La faute à une communication trop tardive et à la mauvaise météo de juillet qui a empêché plusieurs événements selon le directeur.