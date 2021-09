Géothermie pour les bâtiments de la Confédération à Macolin

L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) a annoncé jeudi qu'il profitait de divers projets de construction et de rénovation pour l'OFSPO afin de renouveler une grande partie de l'approvisionnement énergétique. Le Centre national de sport de Macolin comprend plusieurs dizaines de bâtiments. Le passage à cette source d'énergie permettra de faire baisser les émissions de CO2 de plus de 90%.