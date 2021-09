« On fait partie de la solution et pas du problème »

Une situation sociale difficile

En plus de la charge de travail importante, la clientèle peut parfois être de plus en plus irritable. Hugo Figueiredo a même l’impression que les personnes qui ne sont pas contentes des nouvelles mesures rejettent la faute sur les pharmacies. Cependant, il assure que tout est mis en place pour faire le maximum, mais au bout d’un moment, « Il est impossible de faire plus que plus ». Pour lui et son équipe, la situation devient pesante, surtout quand « l’agressivité des clients se mélange à l’impatience ».