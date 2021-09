Sorti(e) de boîte : Le Groupe TNV

On le surnommait « Conchita », aujourd’hui il tient sa revanche. Sorti(e) de boîte a rencontré Antonio Vico. Espagnol d’origine, ce cinquantenaire a créé son entreprise il y a presque 30 ans. Au début, Top Net Vico ne faisait que des nettoyages : chez des privés, dans des entreprises ou encore sur des chantiers. Depuis, cette société s’est considérablement agrandie. Le Groupe TNV, basé à Porrentruy, est aussi actif dans l’immobilier, le sablage et la location de toilette. D’ici début novembre, un fitness viendra aussi compléter le panorama. Mais c’est bel et bien le ménage qui est à l’origine de l’entreprise d’Antonio Vico :