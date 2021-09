Un nouveau centre spécialisé a vu le jour à Bienne

Une grosse palette de prestations

Ce nouveau centre propose des consultations médicales classiques dans le domaine de l’endocrinologie et du diabète. Mais il y a également une multitude de consultations spécifiques qui peuvent être faites. La situation de chaque patient est analysée et le suivi sera adapté de manière très individuelle. Les patients peuvent être suivis sur le long terme. La philosophie de cet établissement est d’être proche des personnes touchées ce qui est de plus en plus difficile dans le système de santé actuel. De plus, le centre travaille avec beaucoup d’autres spécialistes, ce qui permet d’englober une large palette de prestations. /lge