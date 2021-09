Jeune homme agressé sexuellement à Bienne

Un jeune homme a été agressé sexuellement hier soir à Bienne. La victime de 17 ans se trouvait sur le parking du chemin du Seefels lorsqu’un inconnu est venu l’aborder vers 22h et l'agresser ensuite. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête et lancé un appel à témoins pour retrouver l’agresseur présumé. Il a été signalé comme mesurant 1m80 avec la peau claire, une barbe de trois jours et des cheveux bruns et courts. Il portait une veste en cuir au moment de l’agression. L’inconnu parlait également le bon allemand avec un accent slave. Les personnes en mesure de fournir des informations peuvent contacter la police pour témoigner au +41 32 324 85 31. /comm-vcu