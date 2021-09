Le retour du Marché Bio réjouit les exposants

Du miel, des sirops, des légumes ou encore des jouets en bois et des bougies : Saignelégier accueille samedi et dimanche le Marché Bio. Annulée l’an dernier, la 33e édition de la manifestation se déroule aux abords de la Halle-Cantine. La taille de l’événement a été réduite à cause de la pandémie et le marché ne se tient qu’à l’extérieur, sans certificat Covid. A l’heure de retrouver leurs clients, les exposants avaient le sourire ce matin. Reportage :