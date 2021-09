Une fresque de Saype au siège des Nations Unies

La ville de New York accueille la nouvelle fresque géante de l’artiste prévôtois Saype. L’œuvre éphémère de 11'000 m2 a été réalisée au siège des Nations Unies. Intitulée « World in Progress II », elle a été inaugurée samedi par le conseiller fédéral Ignazio Cassis. Elle symbolise la volonté de renforcer la solidarité internationale. La première partie avait été présentée au Palais des Nations en 2020 à Genève, à l’occasion du 75e anniversaire de l’ONU, selon le Département fédéral des affaires étrangères.

Peinte avec de la peinture biodégradable, la fresque fait la taille d'un terrain de football et ne peut être admirée que depuis une certaine hauteur. Elle représente deux enfants attelés à construire le monde de demain. L’œuvre illustre l’implication de la jeunesse dans la réflexion pour rendre les Nations Unies plus fortes et plus efficaces, détaille le DFAE.





Pour une meilleure gouvernance

« Le temps est venu de s’engager pour une meilleure gouvernance mondiale, pour plus de justice et de paix », a souligné le chef du DFAE, en inaugurant la fresque avec le secrétaire général des Nations Unies António Guterres.

Le chef de la diplomatie suisse a notamment insisté sur la nécessité de travailler davantage sur la prévention et sur le renforcement des coopérations entre les différentes parties prenantes, qu’il s’agisse des Etats, des organisations non gouvernementales, des milieux académiques ou du secteur privé. /ATS-alr