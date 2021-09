Fermeture nocturne du pont du barrage à Port

Le pont du barrage de Port sera fermé la nuit durant six semaines. La direction des travaux publics et des transports du canton de Berne l’a annoncé dans un communiqué lundi. Ces fermetures ont été décidées pour permettre le montage d’éléments préfabriqués en acier et en béton ainsi que les travaux d’étanchéité et la pose du revêtement. Dans le détail, l’ouvrage sera fermé de 19h30 à 5h30 entre le lundi 27 septembre le vendredi 5 novembre 2021. Les week-ends du 2, 9 et 16 octobre, le pont sera fermé en continu du vendredi soir à 19h30 au lundi à 5h30. Une déviation sera mise en place. Les piétons et les cyclistes devront emprunter le Moosbrücke à Port. /comm-sbo