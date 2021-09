« C’était une expérience magnifique »

Ce mardi a lieu la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer. A cette occasion, les sections d’Alzheimer Berne et Neuchâtel ont remis deux Prix Coup de Cœur. L’un a été décerné à une personne de la région. Il s’agit de Marie Balmer des Bois. Durant le confinement, elle a mis sa vie entre parenthèse pour vivre plus d’un an chez une dame de Malleray atteinte par cette maladie. Dans un entretien qu’elle nous a accordé, elle nous explique ce qui l’a amené à vivre cette expérience :