Certificat Covid : les cinémas de la région prudemment optimistes

Ce n’est ni l’euphorie ni la catastrophe dans les cinémas de la région, une semaine après l’entrée en vigueur du certificat Covid en Suisse. La branche attend surtout les prochaines semaines de pied ferme. « Avec le Festival du film français d’Helvétie à Bienne, la sortie du film Dune et la météo de dimanche idéale pour le cinéma, c’est un tout petit peu tôt pour faire le bilan », explique Edna Epelbaum, directrice des entreprises Cinepel, Cinevital et Cinémont qui exploitent les salles de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Bienne et Delémont.

Reste que la fréquentation a été plutôt encourageante pour cette première semaine. Et les sorties récentes et à venir de certains blockbusters devraient contribuer à une bonne dynamique du secteur. C’est ce qu’espère Edna Epelbaum :