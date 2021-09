La Wyss Academy pour des solutions de développement durable

Des actions concrètes pour le climat, la biodiversité et l’utilisation des sols. C’est ce qu’a montré la Wyss Academy for Nature et le canton de Berne lors d’une sortie dans le haut-marais du Lörmoos. Les deux institutions communiquent ce mardi sur la possibilité de « très rapidement déboucher sur des actions concrètes » grâce aux nouvelles connaissances scientifiques. Ils souhaitent donc « passer des connaissances aux actions concrètes ». 30 millions de francs seront investis dans le canton de Berne pour différents projets. /comm-tbu