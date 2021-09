Les écoles alémaniques auront le choix

Les écoles alémaniques du canton de Berne pourront choisir de nouveaux moyens d’enseigner le français. Jusqu’à présent, deux manuels étaient autorisés : « Mille feuilles » et « Clin d’œil », aux éditions de Schulverlag plus AG. Dès l’été 2022, trois nouveaux manuels seront à la disposition des enseignants : « ça roule » aux éditions Klett, « ça bouge/c’est ça » ou « Dis donc » aux éditions Schulverlag Zürich. Ce changement a pour but d’accroître la marge de manœuvre des écoles dans l’enseignement du français. /comm-tbu