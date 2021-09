Nouveaux locaux pour le Département des affaires sociales

Fini les files d’attentes devant le service social ? La ville de Bienne espère bien que c’est le cas. Le département des affaires sociales (DAS) a ouvert la semaine passée ses nouveaux locaux sur la rue Alexander-Schöni, à quelque pas de l’ancien bâtiment voué à la démolition. Le nouveau lieu a été pensé pour faciliter la prise en charge et rendre les demandeurs d’aide sociale plus autonomes. Le but est d’arriver à un meilleur cadre de rencontre entre assistants sociaux et demandeurs. Mais toutes les rencontres ne se passent pas toujours bien. Le nouveau bâtiment a été l’occasion d’améliorer la sécurité du personnel, selon le responsable du département des affaires sociales, Thomas Michel. Cela passe notamment par un couloir derrière les salles d'entretiens et ue équipe de sécurité interne au DAS.