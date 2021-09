Un crédit important devant les urnes à Corgémont

Une grosse enveloppe attend la validation des citoyens à Corgémont. Les ayants-droit sont invités à se prononcer, ce dimanche, sur un crédit de 1,9 million de francs pour la réfection des rues « Sur le Crêt » et « Champs-Martin ». L’infrastructure souterraine de ce quartier, à l’entrée ouest du village, est devenue trop vétuste et doit être remise aux normes. Certaines conduites d’eau datent de plus de 60 ans. Les ruptures régulières occasionnent frais et tracas pour la commune. La chaussée se trouve, elle aussi, en mauvais état et mérite une réfection totale. Un vaste chantier s’avère donc nécessaire pour assainir la zone ce qui explique le coût conséquent des travaux. Michel Tschan, conseiller municipal en charge des travaux publics :