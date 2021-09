Une nouvelle bourse pour les arts de la scène

La Commission intercantonale des arts de la scène des cantons de Berne et du Jura, la CicaS, met au concours une bourse de développement. Elle explique ce mardi que cet argent doit permettre aux artistes de s’offrir une période de réflexion pour approfondir ou repenser leur travail sans les contraintes liées au contexte de production. Ces bourses sont dotées d’une somme maximale de 10'000 francs pour les personnes seules et 20'000 francs pour les collectifs. Pour y prétendre, il faut résider dans le Jura, le Jura bernois ou Bienne, être majeur et justifier d’une activité dans le domaine des arts de la scène. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 15 novembre sur le site de l’Office de la culture du canton de Berne. /comm-vja