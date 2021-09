Dans les dossiers : de plus en plus bio

Nos dossiers du mercredi nous emmènent cette semaine à la rencontre du monde de l’agriculture. Il y a un mois, le canton de Berne annonçait « réorienter son offensive bio ». Ce projet vise à convertir au moins 2'000 hectares de terrains agricoles à l’agriculture biologique. Un objectif qui a été non seulement atteint mais aussi dépassé. Aujourd’hui, près de 15% des exploitations bernoises travaillent conformément aux prescriptions biologiques, détaille le canton. Les autorités cantonales ne sont toutefois pas les seules à mener une telle offensive. La Chambre d’agriculture du Jura bernois (CAJB), aussi, a son programme. Elle a formé, avec d’autres entités régionales et cantonales, au début des années 2000, PROJAB, pour Promotion de l’agriculture biologique dans le canton du Jura et le Jura bernois. Tessa Grossniklaus, secrétaire générale de la CAJB, était l’invitée de La Matinale. Elle commence par nous dire si ce mouvement vers le bio se retrouve aussi dans notre région :