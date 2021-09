Accident ou pas ? La police recherche des témoins

La police bernoise a été informée d'un accident de la circulation a mercredi soir peu après 19h au chemin Mettlen à Bienne. Selon les premières informations, un homme poussant un vélo et une femme se trouvaient à un croisement et s’apprêtaient à traverser la route. Au même moment, une voiture est arrivée depuis la route d’Orpond. Selon les déclarations recueillies, l’homme s’est retrouvé sur le capot du véhicule et a été légèrement blessé. Mais comme les faits n’ont pas pu être éclaircis en raison de descriptions divergentes, la police recherche des témoins au 032 324 85 31. A noter qu’à l’heure actuelle, il n’est pas certain qu’il s’agisse d’un accident de la circulation selon le communiqué publié jeudi. /comm-ami