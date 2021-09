Champoz retrouve son marché d’automne

Champoz se prépare à accueillir son 11ème marché d’automne. Il se déroulera le 2 octobre après avoir été annulé l’an dernier en raison de la pandémie. Mais comme l’ont déjà annoncé les organisateurs fin août, il faudra montrer patte blanche pour participer à la manifestation et avoir un certificat Covid. Une décision qui a eu un certain impact sur la participation des exposants mais relativement limité. En effet, si environ 20% d’exposants ont annulé leur participation, la moitié a pu être regagnée grâce à la liste d’attente. Au total, il y au final plus de cent stands et les deux tiers seront du Jura bernois.





Tests gratuits avant les tests payants

Dès le premier octobre, les tests de dépistage au coronavirus seront payants. Mais les organisateurs ont une solution de secours. En effet, ils proposent encore des tests gratuits le jeudi 30 septembre en collaboration avec une pharmacie de la région. En cas de résultat négatif, les participants obtiendront un certificat qui sera encore valable le jour du marché. Il reste encore quelques places sur les 120 disponibles mais il faut s’inscrire précisent les organisateurs. Retrouvez toutes les infos ici.





Une nouvelle association

Côté organisation, le comité se professionnalise. Une association a été créée avec un règlement et des statuts. Elle est composée des personnes suivantes :





- André Mercerat, Président

- Claude Girod, Vice-Président (Infrastructure et sponsoring)

- Jean-Daniel Mercerat, Caissier

- Maël Schnegg, Secrétaire (stands, covid)

- Bernard Leuenberger (circulation)

- Wesley Mercerat, (représentant commune, relation police)

- Joan Stoller (infrastructure, stands)

- Maxime Von Bergen (infrastructure)





La der des ders pour André Mercerat

Cette onzième édition sera la dernière pour André Mercerat. Le Président du comité d’organisation souhaite laisser la place aux jeunes. A cette occasion, nous vous proposons une interview de celui qui a été un pilier de l’organisation de cette manifestation. Il y évoque l’édition à venir ainsi que les raisons de son retrait :