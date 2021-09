Nouvelles aides pour la culture

Le Conseil-exécutif a approuvé une deuxième tranche d’alimentation du Fonds d’encouragement des activités culturelles à hauteur de 15 millions de francs. L’été dernier, les Chambres fédérales ont décidé d’augmenter les fonds fédéraux alloués à l’indemnisation des pertes financières des entreprises et des acteurs du domaine de la culture ainsi qu’à des projets de transformation. L’attribution de ces fonds supplémentaires est toutefois assujettie à la condition que le canton engage des moyens du même montant, indique le Conseil-exécutif dans un communiqué diffusé jeudi. Ce dernier a donc approuvé une augmentation des aides financières afin de pouvoir continuer à venir en aide au domaine de la culture tout en bénéficiant des fonds fédéraux. Il ne pense pas qu’il sera nécessaire d’utiliser la totalité de l’enveloppe prévue par la Confédération. Cependant, selon lui, il reste difficile d’évaluer les conséquences financières de la pandémie. Les moyens non utilisés perdront leur affectation liée à la fin de l’année et rentreront dans la caisse générale de l’Etat. /comm-oza