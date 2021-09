« Une impensable évolution positive »

De fabrique de chaux à centre culturel en passant par une décharge de déchets industriels. Les Fours à chaux à St-Ursanne ont vécu une histoire rocambolesque de 1907 à nos jours. Un livre qui vient de paraître retrace ce passé mouvementé. L’ouvrage s’intitule « Les Fours à chaux de Saint-Ursanne : une mine d’histoires ». Il a été rédigé par Marcos Buser pour la partie historique et géologique et par Nicolas Paupe pour la partie culturelle. Le premier n’est autre que l’homme qui a mené à bien l’assainissement de la décharge. Le site a connu un retentissement national notamment via des opérations de Greenpeace menées dans les années 90. Pour Marcos Buser, il a également contribué à la prise de conscience écologiste en Suisse :