Elus de sortie dans la région

Plusieurs délégations de députés sont de passage dans la région entre vendredi et samedi. Le Jura bernois accueille cette année la 58ème réunion des Bureaux des Grands Conseils de Suisse romande, de Berne et du Tessin. Sous la houlette du président du législatif bernois,Hervé Gullotti, les députés ont visité vendredi la Fondation Digger à Tavannes et participent samedi au festival de la BD – Tramlabulle – au CIP à Tramelan. Les élus sont hebergés à l'hôtel Mercure Plaza à Bienne. /nme