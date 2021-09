Jubin Frères racheté mais conserve son identité

Une page s'est tournée pour la société Jubin Frères. Fondée en 1973, la société jurassienne essentiellement active dans la distribution de carburant a été rachetée il y a quelques semaines par Swiss Energy Holding, également basée à Porrentruy. Jubin Frères dispose de 117 stations essence réparties sur toute la Suisse romande. L’entreprise conservera néanmoins son nom et la famille restera aux commandes pour assurer la gestion opérationnelle. Le nouvel actionnaire majoritaire, Swiss Energy Holding, affirme d'ailleurs ne pas vouloir renier cette institution et ce nom qui fait partie du paysage régional. « Ne pas changer l’image de marque était justement l’une des conditions. On souhaite même renforcer la présence de ce nom à l’échelle nationale et pas seulement régionale. Les marchés suisse-allemand et suisse-italien nous intéressent et nous sommes déjà en train d’étudier certaines opportunités », révèle Alexandre Uldry, actionnaire majoritaire de Swiss Energy SA. Selon lui, les 120 emplois de Jubin Frères seront conservés et « aucune restructuration ni remaniement » n’est à l’ordre du jour.