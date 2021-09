L'eau est à nouveau potable à Sornetan

Il est à nouveau possible de boire l'eau à Sornetan. Les dernières analyses réalisées en début de semaine ont livré leur verdict : le précieux liquide est de qualité irréprochable. L'alerte à la pollution lancée le 16 septembre a été levée vendredi par le Service des eaux de la commune de Petit-Val. Les habitants doivent toutefois prendre quelques précautions avant de réutiliser l'eau du robinet.







Rinçage et purge



Il est tout d'abord nécessaire de rincer et purger toutes les conduites de la maison, eau chaude et eau froide, pendant cinq minutes. Le rinçage des conduites intérieures est très important selon le Service des eaux, surtout pour les robinets qui sont utilisés moins régulièrement. La température du chauffe-eau doit être augmentée à 60 degrés ou plus pendant 24 heures. Une autre solution est de le vider puis de le remplir à nouveau. Enfin, les éventuels filtres ou appareils privés de traitement de l'eau doivent être entretenus et éventuellement remplacés pour éviter tout risque de recontamination. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un professionnel.

Selon le communiqué publié vendredi, il est encore possible de percevoir une faible odeur ou un léger goût de chlore lors de l'utilisation de l'eau courante. La teneur est toutefois conforme à la législation et ne présente aucun danger pour la santé. Pour l'heure, les origines de la pollution de l'eau à Sornetan ne sont pas connues. /comm-oza