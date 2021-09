Une amphore vieille de 2'000 ans a été découverte ce printemps dans les sédiments de l'ancienne Thielle, à Aegerten. Ce vase antique provient vraisemblablement de la cargaison d'un bateau, indique vendredi le Service archéologique du canton de Berne. L'amphore est quasiment complète. Elle a été extraite, documentée, et ses fragments ont été mis à l'abri puis restaurés.







Transport d'huile d'olive



L'objet, qui mesure 73 centimètres de hauteur pour 50 de largeur, avait une contenance de 65 litres et devait peser environ 80 kilos une fois rempli. Selon les spécialistes, les amphores de ce type servaient à transporter de l’huile d’olive en provenance du sud de l’Espagne, de la province romaine de Baetica en Andalousie. Leur aire de diffusion va de l’ouest de l’espace méditerranéen à la Bretagne, en passant par les couloirs rhodanien et rhénan. La présence de ces conteneurs utilisés pour le transport reflète l’adoption de la culture romaine par la population celte sur le Plateau suisse. A l’époque déjà, les Helvètes prisaient l’huile d’olive importée depuis une province distante de plus de 1'500 kilomètres.

Grâce à des inscriptions, on sait que les Romains utilisaient le réseau fluvial du Rhin, de l’Aar, de la Thielle et des lacs du pied du Jura pour transporter des marchandises. Ils exploitaient d’ailleurs des installations portuaires à proximité du lieu de la découverte à Aegerten et à Studen/Petinesca. Il est donc possible que l’amphore soit tombée d’un bateau de transport ou ait été jetée dans la Thielle. /comm-oza