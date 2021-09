Une première entreprise du Jura bernois labellisée bilingue

Un premier label du bilinguisme dans le Jura bernois. L’entreprise de mobilier scolaire et industriel Zesar s’est vu remettre la distinction vendredi par le forum du Bilinguisme. La société est née à Nidau il y a près de 90 ans et a déménagé à Tavannes en 2005. Le label du bilinguisme se base sur trois critères : la communication externe, la composition linguistique du personnel et la communication interne. Les deux langues doivent être utilisées couramment dans ces trois domaines. Le niveau global est assez bon pour que les réunions se déroulent à la fois en français et en allemand, se réjouit le responsable marketing Valentin Oppliger :