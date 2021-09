Une pluie de médailles pour récompenser le terroir

Il a plu des médailles au Concours suisse des produits du terroir. La manifestation est de retour à Courtemelon ce week-end. Après plusieurs jours de dégustations, les jurés ont récompensé 353 produits suisses parmi les 1177 qui étaient présentés. Dans le détail, 87 médailles d’or, 116 médailles d’argent et 150 médailles de bronze ont été distribuées vendredi soir à Delémont. Plus de 70 produits du Jura et du Jura bernois ont été récompensés et 14 ont reçu une médaille d’or :

La damassine AOP de Rolf Lobsiger à Bourrignon

Les biscuits à l’épeautre et à la canelle de la boulangerie M&M Daetwyler à Bassecourt

La boule de Berlin aux damassons rouges et la tresse Jura région de la boulangerie Fabien Jobé à Courfaivre

Les craquants d’Anne d’Annelise Koller à Montsevelier

Le Jambon sec à l’ancienne des abattoirs Sauser aux Breuleux

Le boudin ajoulot à la crème de la boucherie Chappuis à Courgenay

La terrine aux morilles de la boucherie Quiquerez à Grandfontaine

Le filet de truite mariné de la pisciculture Choulat à Courtemaîche

La tomme fermière le Mov’li fleurs de foin de chez Broquet-Leuenberger à Movelier

La tête de moine AOP de la fromagerie des Franches-Montagnes au Noirmont





Pour le Jura bernois :

La confiture de lait de l’Hospice le pré aux bœufs à Sonvilier

La Fran-Gin bio et la Souboziane de Gagygnole à Souboz

Le Flus-Likör du Chalet Mont-Crosin à Mont-Crosin

La Gagygnole de Gaëtan, Luca et Tim Gyger de Souboz a été récompensée par le prix du Meilleur producteur dans la catégorie boissons alcoolisées. Ils ont obtenu une moyenne de 18,25 points sur 20 avec quatre produits présentés. Retrouvez l'ensemble des résultats ici. /comm-tna