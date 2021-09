Corgémont : oui au projet routier

Un crédit important devant les urnes à Corgémont : 1,9 million destiné à la réfection totale de deux rues à l’entrée ouest du village. La population curgismondaine a largement répondu à l’appel de la municipalité avec 86% de oui. Les autorités jugeaient les rues « Sur le Crêt » et « Champs-Martin » usées et non conforme aux normes. Certaines conduites d’eau datent de plus de 60 ans. Les ruptures régulières occasionnent frais et tracas pour la commune. La chaussée se trouve, elle aussi, en mauvais état et mérite une réfection totale. Début des travaux : avril 2022. /comm-ddc