Votation cantonale : une constitution un peu plus verte

La protection du climat sera bien inscrite dans la Constitution bernoise. La population s’est prononcée en faveur de l’article cantonal avec 63.9% des voix. Pour rappel, l’objet impose au canton de Berne ainsi qu’aux communes de parvenir à la neutralité climatique d'ici à 2050. Cette modification n’introduit pas de mesures concrètes à mettre en place, elle donne seulement la mission de mener une politique en faveur du climat.

Lors du point de presse organisé dimanche, le président du Grand Conseil Hervé Gullotti a déclaré qu’il fallait faire preuve de détermination et serrer les rangs face au réchauffement climatique. « Avec cet article, nous nous engageons activement à circonscrire le changement climatique et ses effets néfastes. » Selon lui, le résultat des urnes montre qu’il est possible de trouver des solutions au-delà des clivages partisans pour éviter une catastrophe écologique. /comm-ddc





