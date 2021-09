Votations fédérales : les résultats dans la région

L’initiative populaire lancée par la Jeunesse socialiste intitulée « Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital » a été rejetée à 53,8% par le Jura bernois. Le refus le plus clair vient Champoz avec 70% de « non » à l’initiative, ainsi qu’à Nods (65,9%) et à Elay (66,7%). Seules cinq communes de l’arrondissement ont accepté le texte : Moutier (à 54,4%), Renan (à 53,3%), Grandval (à 50,9%), Cormoret (à 51,7%) et Loveresse (à 50,4%).