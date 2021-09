Pas de fruit, pas de goutte

Un été capricieux lourd de conséquences pour les producteurs et maraîchers. Les intempéries qui ont frappé la Suisse ont fait beaucoup de dégâts sur les récoltes de fruits et légumes. Le gel tardif, la grêle, le vent et grandes quantités de pluie : la région n’a pas été épargnée. Dans les vergers, le gel a frappé à la fin du mois de mai, lorsque certaines espèces comme les pommes étaient en train de passer du stade de fleur à fruit. Les pertes sont donc colossales : à Loveresse, l’arboriculteur du verger de Beau-Site Raymond Maire estime ne pas pouvoir faire plus de 100 à 150 litres de jus cette année, alors que dans les grandes années, il a pu atteindre quelques 2'500 litres.





Pas de fruits à distiller

Qui dit pas de fruit, dit pas d’eau-de-vie. La distillerie du Petit-Val à Sornetan est au chômage technique, comme l’explique son responsable Bertrand Saucy :