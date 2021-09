Un salon dédié au survivalisme à Péry-La Heutte

Ses organisateurs le voient comme une invitation au voyage et une ode à l’autonomie. Le premier salon du survivalisme de Suisse aura lieu de vendredi à dimanche à Péry-La Heutte. Il a été mis sur pied par le Biennois Numa Sutter, qui tient une boutique autour de cette thématique dans la cité seelandaise, et son père Jean-Claude. L’idée est de proposer au public toute une série d’équipements et de savoirs nécessaires à la survie. « Nous nous intéressons à ce qui concerne l’autonomie, la nature, mais aussi à savoir comment réagir en cas d’imprévus », souligne Numa Sutter. Ce dernier estime que l’événement s’adresse à un large public. « Une personne qui pratique la randonnée ou un chasseur trouvera aussi des choses qui lui correspondent », ajoute-t-il.





Des préjugés qui pèsent

Selon Numa Sutter, le survivalisme est encore mal connu dans la population. En entendant ce terme, de nombreuses personnes pensent à des individus qui se terrent chez eux et construisent un bunker pour faire face à l’apocalypse. « Ce n’est pas la thématique qui nous intéresse pour le salon, mais davantage la sortie des terrains battus et l’aventure », précise le co-organisateur. Les visiteurs pourront notamment échanger avec des instructeurs de survie qui proposent des stages et des cours, ainsi que des spécialistes du secourisme. Divers vêtements et outils seront également présentés au public. Une quinzaine d’exposants sont attendus.

Numa Sutter a décidé de lancer cet événement car il a senti que la thématique intéressait de plus en plus de monde depuis quelques années. La pandémie a encore accéléré cette tendance, selon lui. « Il y a des remises en question générales. Forcément, la survie et l’autonomie en font partie », ajoute le responsable.