Dans les dossiers – l’interdiction de la publicité sexiste

Nos dossiers du mercredi nous emmènent cette semaine à la rencontre du monde de la publicité. Le député du Centre, Mohamed Hamdaoui, a déposé le 14 septembre une motion intitulée « La publicité sexiste n’a plus sa place dans l’espace public! ». L’élu biennois souhaite que le canton de Berne suive l’exemple des cantons de Vaud et de Neuchâtel. Ils ont récemment interdit l’usage de procédés publicitaires sexistes sur le domaine public. Sont notamment visés les contenus dégradants, l’utilisation de stéréotypes sexuels mettant en cause l’égalité entre les sexes et l’absence de lien naturel entre la manière dont une personne est représentée et le produit vanté. Michael Kamm, CEO de l’agence de communication TRIO, basée à Lausanne et Zurich, a répondu aux questions de La Matinale. Il n’est pas surpris que le débat sur la publicité sexiste et son interdiction soient d’actualité :