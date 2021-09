L'entreprise Bernasconi rachetée par un groupe français

L'entreprise neuchâteloise de construction F. Bernasconi, qui avait supprimé des emplois en début d'année en lien avec la pandémie, a été rachetée lundi par le groupe français Maïa. La direction et les emplois sont maintenus et le siège va rester aux Geneveys-sur-Coffrane.

Le groupe familial et indépendant Maïa, basé à Lyon, devient l'actionnaire unique, a indiqué mercredi l'entreprise neuchâteloise. La famille Bernasconi détenait jusqu'alors environ un tiers du capital.

Le groupe français déploie ses activités dans la réalisation d’infrastructures, dans les domaines du génie civil, des ouvrages d’art, des travaux ferroviaires et des travaux spéciaux et dans les domaines énergie et immobilier. "Le nouvel actionnaire permettra à l’entreprise neuchâteloise de consolider sa position dans ses métiers d’expertise traditionnels", peut-on lire dans le communiqué.

L’équipe dirigeante actuelle, dont le directeur général est Xavier Roulet, et l’ensemble des collaborateurs poursuivront leurs missions, a ajouté l'entreprise qui avait annoncé en février une restructuration en lien avec la pandémie. La société, qui emploie environ 200 personnes, appartenait et était dirigée jusqu'en 2016 par Sylvio Bernasconi, ex-propriétaire de Xamax. /ats-dsa