Alain Prêtre acquitté. Le Tribunal de police à La Chaux-de-Fonds n’a retenu aucune charge ce jeudi contre le photographe animalier. Il était poursuivi pour diffamation, calomnie et injure contre les chasseurs neuchâtelois. La Cour a examiné trois e-mails dans lesquels Alain Prêtre les traitait notamment de tueurs, d’assassins ou encore de nuisibles au pouvoir malfaisant. Le Tribunal estime qu’Alain Prêtre ne peut pas être condamné, car ces propos s’attaquent aux chasseurs neuchâtelois en général, mais pas à un chasseur en particulier. La présidente a cité un arrêt du Tribunal fédéral concernant les chasseurs vaudois qui n’avaient pas non plus eu gain de cause. Une lecture qui surprend l’avocat de la Fédération des chasseurs neuchâtelois :